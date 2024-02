Per la settima giornata di Serie A3 Girone Blu la Volley Banca Macerata sarà ospite dell’Aurispa DelCar Lecce domenica alle 16. Situazioni di classifica molto diverse per le due squadre, la formazione pugliese infatti è a caccia di punti per allontanare le zone calde: Lecce non ha iniziato bene il 2024 ma dopo alcune sconfitte è tornata a vincere domenica scorsa, con un netto 3-0 sul campo di Sorrento coinciso con la prima gara del nuovo coach Cavalera sulla panchina dell’Aurispa DelCar. Dopo la delusione di Palmi anche la Volley Banca Macerata è tornata al successo, imponendosi 3-0 su Lagonegro, in una sfida di alta classifica che ha visto i biancorossi esprimersi con una grande prestazione e consolidare così il primo posto nel Girone Blu.

«Era importante ripartire con una vittoria – commenta l’opposto Nicolò Casaro -. Abbiamo dato le risposte giuste, sia in termini di gioco e prestazione, sia per quanto riguarda la tenuta mentale. Sappiamo che quando giochiamo in casa possiamo mettere qualsiasi avversario in difficoltà e anche Lagonegro ha sofferto i ritmi che siamo riusciti ad imporre. Poi siamo rimasti concentrati in tutti i set e si è visto nell’andamento della gara, il terzo set è stato quello più dominato. Non abbiamo lasciato scampo a Lagonegro controllando il gioco per gran parte della sfida, contro un avversario che arrivava al Banca Macerata Forum da secondo in classifica e con una serie di vittorie alle spalle. Vincere e vincere così è stata la migliore reazione. Domenica affrontiamo una buona squadra. Nonostante la classifica sappiamo che Lecce gioca bene, lo ha confermato andando a vincere sul campo di Sorrento; poi dovremo giocare in un palazzetto caldo, i tifosi danno una grande spinta alla squadra, inoltre Lecce cerca punti importanti per la classifica. Noi proveremo a ricostruire una striscia di vittorie, speriamo lunga quanto quella che ha interrotto Palmi». La sfida tra Aurispa DelCar Lecce e Volley Banca Macerata sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 16.