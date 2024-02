Visita da parte de “Gli amici del liceo scientifico Galilei” di Macerata al “Museo della scuola” (Mudesc), gestito dall’università di Macerata e collocato al primo piano di via Carducci 63/A.

La visita si è svolta sotto la competente guida di Fabio Targhetta, direttore del museo, professore associato in Storia della pedagogia presso il dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo. Il museo, intitolato a Paolo e Ornella Ricca, artefici della donazione che ha dato il via all’istituzione, conduce il visitatore, attraverso un percorso guidato e ben strutturato, lungo il cammino evolutivo dell’educazione scolastica, con una ricchissima esposizione di documenti, oggetti e materiale didattico. «Il museo della scuola è una realtà interessantissima, bella, ma ancora poco conosciuta» dicono dall’associazione “Amici del liceo Galilei”. Al termine della visita l’associazione, per il tramite del suo presidente Stefano Perugini, ha donato al museo il libro “100 anni di liceo scientifico Galilei a Macerata”, approfondita opera di storia del liceo edita dalla stessa associazione e scritta a più mani da docenti, ex docenti ed ex alunni dello Scientifico.