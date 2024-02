Mercoledì 14 febbraio Palazzo Ricci sarà eccezionalmente aperto in orario serale, dalle 18 alle 23, per accogliere tutte le coppie che desiderano celebrare in modo originale l’amore nelle sue diverse declinazioni: fidanzati, coniugi, genitori e figli, nonni e nipoti, parenti, amici o semplicemente amanti dell’arte e del bello. Per l’occasione il museo propone un percorso tematico intitolato “Per amorose stanze. Poesie per il giorno di San Valentino”, ideato dal direttore artistico Roberto Cresti.

I testi prescelti costituiscono una piccola antologia di versi di venti tra i maggiori poeti italiani del Novecento (da Dino Campana a Umberto Saba, da Leonardo Sinisgalli a Vittorio Sereni e Andrea Zanzotto), che trattano il tema dell’amore in sintonia con le poetiche e gli stili dei pittori e degli scultori esposti nelle sale di palazzo Ricci, dove ogni componimento sarà offerto alla lettura dei visitatori in un elegante formato di stampa appositamente concepito.

Un ideale itinerario poetico, insomma, che arricchisce il percorso museale e racconta l’amore in molteplici accezioni, non solamente quello romantico, mettendolo in relazione con le opere in esposizione. Dall’amore per la macchina del Futurismo all’amore per il volo dell’Aeropittura, a quello di de Chirico per Ferrara, la città metafisica, o di Saba per il mondo antico o ancora alla struggente malinconia di De Pisis per gli amori proibiti o di Sereni per l’ombra di Anna Frank, a quella lunare, di vocazione leopardiana, di Zanzotto, solo per fare alcuni esempi.

«La Fondazione Carima – spiega il presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – ha fatto della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni artistico-architettonici della provincia di Macerata una vera e propria missione, ma non dobbiamo dimenticare che uno dei gioielli del patrimonio culturale provinciale è proprio Palazzo Ricci. Vi invitiamo dunque a venire a innamorarvi del nostro museo nel giorno in cui si festeggia l’amore». Info e prenotazioni: tel:0733202942 – meridiana.mc@gmail.com. Ingresso gratuito.