La stagione artistica del Politeama di Tolentino si arricchisce di nuovi eventi che spaziano tra diverse forme di spettacolo: teatro, cabaret, concerti attualità e molto altro. Una selezione artistica intenta ad offrire emozioni, riflessioni, intrattenimento di alto livello e una varietà di esperienze.

Sabato 9 marzo alle 21.15 appuntamento con Emiliano Luccisano e il suo “Rivoluzioni”. Uno spettacolo irriverente fatto di sketch, trend, tormentoni e un uragano di divertimento con il comico tra i più amati del web. Due settimane dopo, il 23 marzo alle 21.15, tocca a Thea Crudi e Marianne Gubri in “Donne di Luce”. Un viaggio musicale nella sacra energia femminile tra varie epoche e tradizioni. Il concerto, organizzato con il supporto di Sibilla Leanza, è dedicato a canzoni di donne vissute in tempi e luoghi remoti con un linguaggio attuale cantate da Thea Crudi e suonate all’arpa celtica ed elettrica da Marianne Gubri. Domenica 14 aprile alle 18 Matteo Gracis sale sul palco per “#misentoalieno”. Un elogio al pensiero critico, positivo e al beneficio del dubbio, in cui si spazia dal giornalismo indipendente all’attualità. Sabato 20 aprile alle 21.15 ecco “Un comune immortale”, spettacolo teatrale ispirato alla storia di Andre Agassi, uno dei più forti tennisti di tutti i tempi, per trattare temi universali, che riguardano ognuno di noi. Scritto e interpretato da Alessandro Colombo per la regia di Filippo Capparella, è organizzato con il patrocinio del Comune di Tolentino – Assessorato allo Sport e in collaborazione con l’Associazione tennis Tolentino.

Biglietti disponibili al botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online su www.politeama.org/biglietti.