Oltre un secolo e mezzo fa, con il famoso romanzo di avventure Il giro del mondo in 80 giorni, Giulio Verne aveva lanciato una sfida: è possibile compiere un giro completo della terra in soli 80 giorni? Non solo alla domanda è possibile rispondere affermativamente, ma la magia della musica, capace di accendere la fantasia e condurci in ogni latitudine, può compiere questa straordinaria impresa nello spazio di una serata straordinaria.

Il Giro del mondo in un concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana si aggancia direttamente al titolo della stagione sinfonica 2024, Geografie Musicali, ed è un viaggio avventuroso per il mondo a bordo di un “aereo-orchestra” pilotato dal direttore Pietro Consoloni e dall’attore Daniele Vagnozzi, che hanno già collaborato con la Form negli anni scorsi, sulla scia di splendide musiche scritte da grandi compositori come Rossini, Bizet, Boccherini, Mozart, Brahms, Haydn, Händel, Sibelius, Grieg, Čajkovskij, Joplin.

Il family concert (fuori abbonamento), sarà di scena sabato 10 febbraio, alle 18, al teatro Lauro Rossi di Macerata. Dalla Francia alla Russia, dalla Scandinavia alla Cina, dalla Germania alle Americhe, il pubblico scoprirà come i popoli della terra hanno racchiuso la loro anima nel suono e nella danza. Biglietti a 5 euro, tel: 0733230735.