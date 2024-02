Dopo 39 anni si sono ritrovati nella stessa base dove avevano prestato il servizio militare di leva. Un momento emozionante e pieno di ricordi quello vissuto domenica scorsa da una decina di commilitoni del 148° corso V.A.M. presso le basi dell’Aeronautica di Potenza Picena.

Organizzatore della “carrambata” è stato il Primo Luogotenente Andrea Montella, tutt’ora in servizio ed ai tempi giovanissimo sergente, con il prezioso supporto del capitano Luciano Speranza comandante della 114esima Squadriglia Radar Remota e con il preventivo nulla osta dello Stato Maggiore. Gli ex avieri, alcuni dei quali accompagnati dalle proprie famiglie, hanno visitato in mattinata la base radar di Potenza Picena dove avevano prestato servizio, accompagnati dai Primi Luogotenenti Tammaro e Cometa, ricordando piacevolmente colleghi ed aneddoti legati a quei luoghi e alla “naja”.

Al pranzo conviviale è seguita, nel pomeriggio, la visita alla caserma di Porto Potenza Picena sostanzialmente trasformata da quel 1985 quando era parte integrante del 14° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare e Centro Addestramento Reclute, oggi moderna scuola interforze di lingue straniere e di Aviation English. La giornata si è chiusa partecipando al rituale ammaina bandiera sulle note dell’Inno di Mameli con la promessa di organizzare una reunion più ampia in occasione del quarantesimo del prossimo anno.