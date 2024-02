Un avvio di 2024 estremamente positivo per Banca Macerata che, nella soleggiata mattinata odierna ha inaugurato un nuovo ufficio dei consulenti finanziari a Piane di Montegiorgio. La cerimonia si è svolta alla presenza dei vertici della Banca, ossia il vicepresidente di Banca Macerata Nando Ottavi, il direttore generale Toni Guardiani e la direttrice commerciale Debora Falcetta, oltre che, tra le maggiori autorità locali, il sindaco del Comune di Montegiorgio Michele Ortenzi e il comandante della Compagnia Carabinieri, il capitano Massimo Canale.

A distanza di pochi mesi dalle aperture di Gualdo e Sarnano, Banca Macerata prosegue nella sua politica di espansione strategica e capillare sul territorio marchigiano. «Attraverso l’insediamento nella frazione di Piane di Montegiorgio l’istituto – fanno sapere dalla Banca – rafforza la propria volontà di essere ancora più vicino alla comunità di riferimento ed in particolare alla clientela del fermano, territorio nel quale la Banca è presente fin dal 2014 con la Filiale di Porto San Giorgio. Il nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari di Piane di Montegiorgio doterà l’intera collettività di servizi ancora più di prossimità: già operativo un Atm evoluto da cui sarà possibile effettuare in autonomia le principali tipologie di operazioni bancarie 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, già a partire dalla prima mattinata di lunedì, si potrà contare sulla presenza fisica di Consulenti Finanziari esperti e professionali, che potranno mettere a disposizione le proprie competenze in materia bancaria, finanziaria e assicurativa ricevendo la clientela in ambienti accoglienti e dotati di supporti tecnologici avanzati».

«La strategia di Banca Macerata, ed il suo modo di essere una moderna banca locale, continuano dunque – aggiungono dall’istituto di credito – a coniugare l’assoluta modernità nella fornitura di tutti i servizi tecnologici con la tradizionale, ma sempre apprezzata, vicinanza fisica al cliente. L’entusiasmo e la soddisfazione che hanno accompagnato l’apertura del settimo Punto Consulenza per l’istituto di credito hanno evidenziato la stima e l’affetto che sempre più circondano Banca Macerata, segno di come l’Istituto sta diventando un punto di riferimento per lo sviluppo economico di famiglie ed imprese che operano nella regione».