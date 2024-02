Con il saltarello Li Matti de Montecò fanno un salto a Sanremo. Una bella novità per l’associazione folkloristica di Montecosaro che sabato 10 febbraio sarà nella città dei fiori e soprattutto nella città del Festival della canzone italiana. Per la prima volta da quando, nel 2007, è stato fondato, il gruppo montecosarese avrà modo di assaporare e vivere l’atmosfera dell’evento mediatico più importante in Italia e lo farà proprio nel giorno clou, quello della proclamazione del vincitore.

In più parti della città durante la giornata, Li Matti de Montecò saranno ospiti di emittenti radiofoniche e vetrine istituzionali, faranno conoscere la loro attività di recupero, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni popolari marchigiane e avranno modo anche di esibirsi con i 14 elementi al seguito (più Alessia Tomassini Brugnoni di Marche Full Experience).

«Saremo presenti in più postazioni – dice l’insegnante Monia Scocco – inizialmente andremo in piazza Borea dove verranno posizionate le emittenti radiofoniche. Saremo lì perché siamo stati invitati da Icn Radio che è l’unica radio italiana 24 ore su 24 presente negli Stati Uniti, con frequenza a New York, nel New Jersey e nel Connecticut. Da anni collabora con Radio Sanremo e avremo modo di parlare di noi, inoltre suoneremo la “canzone de Li Matti” che ci rappresenta. Quindi andremo a Casa Sanremo e successivamente in piazza Bresca dove la Regione Marche avrà una sua postazione. Grazie alla Camera di commercio, infatti, la nostra regione è presente a Sanremo con “Marche in Festival” per promuovere il nostro territorio. Anche lì avremo modo di esibirci. Sono certa che trascorreremo un weekend indimenticabile».

Gli amici e i curiosi potranno ascoltare il ritmo dei suoni tradizionali maceratesi nonché vedere Li Matti de Montecò a Sanremo seguendo le diretta streaming sull’app di Radio Sanremo.