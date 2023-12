Menu da asporto per Capodanno, una sorpresa per il 2024 e l’avvio del decimo anno di attività. Sono giorni speciali per Di Gusto, ristorante della famiglia Guzzini che ha il suo quartiere generale in piazza Battisti, nel cuore di Macerata.

«Promuoviamo anche per la serata del 31 dicembre – fa sapere Marco Guzzini – la formula del Di Gusto a casa tua col menu di asporto che aveva riscosso grande successo l’anno scorso. Il cliente può scegliere liberamente i piatti che desidera senza prendere il menu completo, partendo da antipasti, passando per i primi e secondi, selezionando tra le prelibatezze che proponiamo. Si tratta di un menu sfizioso sia di carne che di pesce, c’è sempre il sushi e proponiamo anche una particolare pinza. Il cliente, prima di andare a casa, avrà istruzioni precise per rigenerare il piatto e vivere al meglio la serata di festa come se fosse proprio al ristorante».

Al termine di un anno da record, la famiglia Guzzini vuole ringraziare ancora una volta chi ha reso possibile il successo di Di Gusto: «Il nostro grazie va a collaboratori, dipendenti e alla nostra clientela che ci ha riservato un trattamento speciale e una fiducia straordinaria che abbiamo voluto ricambiare con la qualità delle nostre proposte e un calore e un accoglienza che si trova a casa. Il riscontro è stato incredibile. Sia a pranzo che a cena abbiamo riempito sempre un locale così grande, è per noi una importante dimostrazione di apprezzamento. Da parte nostra abbiamo fatto di tutto per esserci, per essere presenti e assicurare i nostri servizi in tutte le iniziative del centro storico».

L’anno 2023 si chiude con una sorpresa che sarà svelata nel 2024, decimo anno di attività per Di Gusto. «A Macerata ci sarà un nuovo Di Gusto. Affiancherà tutto ciò che già esiste nell’ottica di crescita da una parte e dall’altra di consolidamento di quello che c’è, ormai il centro storico è la nostra casa. In questa fase ci si è presentata una occasione importante che abbiamo colto per valorizzare ancora di più il nostro lavoro, ferma restando la centralità del nostro ristorante in piazza Battisti e con questo annuncio facciamo tanti auguri a tutti maceratesi».

(Articolo promoredazionale)