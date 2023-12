Proseguono le iniziative Unicam volte al benessere del personale dell’ateneo. E’ stata appena avviata, infatti, la campagna di screening gratuito promossa dal Cug-Comitato Unico di Garanzia, in collaborazione con l’Ufficio Sicurezza, Logistica e Patrimonio, dedicata al personale dell’ateneo che ha già compiuto 50 anni. Il progetto, che è appena iniziato con lo screening dedicato al personale tecnico e amministrativo, comprenderà esami del sangue che prevedono anche la valutazione di alcuni parametri di prevenzione per il genere femminile e per quello maschile, l’esecuzione di elettrocardiogramma e la valutazione del rischio cardiovascolare.

«Abbiamo fortemente voluto avviare questo progetto – ha sottolineato la professoressa Stefania Silvi, presidente del Cug Unicam – con l’obiettivo di incoraggiare e promuovere la tutela della salute per il benessere della persona e di tutta la comunità, obiettivo strategico da tempo perseguito dall’ateneo e previsto anche all’interno del “Piano delle Azioni Positive-Pap”. Iniziamo con il personale tecnico e amministrativo con 162 persone potenzialmente coinvolte: ricordo che l’adesione è volontaria e gratuita, e nel nuovo anno, poi, la campagna sarà aperta anche al personale docente».

«Ringrazio il Comitato Unico di Garanzia – ha affermato il rettore Unicam professor Graziano Leoni – per tutte le iniziative che sta proponendo e portando avanti con impegno e dedizione. Lo screening è una di queste e va proprio nella direzione della cura e del benessere della persona, dal momento che è anche tutelando la salute personale che si può generare benessere e motivazione lavorativa, incrementando soddisfazione e risultati. Mi auguro, quindi, la più ampia partecipazione possibile».

Le analisi verranno effettuate al polo diagnostico Biemme Villalba nella sede di Castelraimondo e la visita medica con valutazione dei risultati delle analisi del sangue, l’esecuzione dell’elettrocardiogramma e il calcolo del rischio cardiovascolare saranno effettuati dal medico competente, Fabrizio Zannoni, all’ambulatorio medico di Unicam.