Microplastiche, rifiuti, ma anche erbe officinali e piante. Sono tanti gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico dagli studenti, nell’ambito del programma Eco-Schools 2023, il progetto di educazione ambientale della Fee, che partendo dalla scuola si estende a tutta la comunità e confluisce nell’assegnazione delle Bandiere Verdi per i lavori virtuosi realizzati. Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Barbara Capponi hanno ricevuto una rappresentanza delle classi per la consegna ufficiale dei vessilli ambientali. In apertura di cerimonia, gli amministratori hanno voluto condividere con i ragazzi il ricordo del prof Camillo Nardini, scomparso qualche mese fa, per tanti anni rappresentante regionale della Fee.

«È importante avervi qui con noi e condividere la cerimonia ufficiale di riconoscimento per le Bandiere Verdi – ha detto l’assessore Capponi nel dare il benvenuto alle classi –. Avete lavorato con solerzia a queste tematiche ambientali e a conclusione del vostro impegno avete ottenuto un prestigioso riconoscimento. Lavorando su questi progetti legati all’ambiente potete ora avere maggiore consapevolezza ed essere ancor di più portatori di buone pratiche». Il sindaco Ciarapica ha sottolineato la valenza dei progetti portati avanti dalle scuole anche ai fini dell’ottenimento della Bandiera Blu. «Complimenti a voi ragazzi e ai vostri insegnanti per le 18 certificazioni ottenute che danno lustro alla nostra città – ha detto il primo cittadino – Civitanova è tra le località che in questi anni hanno ottenuto il maggior numero di certificazioni e questo è possibile grazie al contributo di tutti, amministratori, cittadini e anche di voi studenti. Ci teniamo molto a ricevervi qui, perché il Comune è anche la vostra casa. Congratulazioni a tutti».

In sala erano presenti alunni e docenti degli istituti Sant’Agostino (scuola primaria e secondaria Ungaretti), Via Tacito (scuola primaria San Marone e Santa Maria Apparente, secondaria Mestica), Via Regina Elena (primaria Don Milani), Via Ugo Bassi (infanzia Ciro Menotti e secondaria A. Caro), Liceo Stella Maris e Bonifazi.