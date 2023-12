I settempedani del ’73

I nuovi cinquantenni di San Severino festeggiano tutti insieme. Per farlo allo scelto una location suggestiva, Villa Berta di San Severino. E’ lì che oltre 60 persone tutte nate nel 1973 si sono ritrovate ieri sera. C’è chi ha dovuto fare la valigia per esserci, perché i 50enni settempedani sono arrivati da ogni parte d’Italia. Soddisfatti della serata i partecipanti che hanno trascorso una bella serata per festeggiare il mezzo secolo di vita. Non sono mancati ricordi, racconti ed emozioni dei primi cinquant’anni di vita dei tanti settempedani presenti.