di Laura Boccanera

«Croce verde ed Atac, due arzille ultracentenarie da sempre al servizio della comunità civitanovese». Così l’ex presidente della Croce verde Cesare Bartolucci ha salutato oggi pomeriggio la platea ringraziando a nome dell’associazione per la cospicua donazione effettuata nei confronti dell’ente. Due nuove ambulanze e un pulmino per il trasporto dei diversamente abili sono infatti state inaugurate oggi pomeriggio in piazza XX Settembre alla presenza di autorità civili e militari e delle associazioni consorelle della Croce verde. Per l’occasione hanno partecipato anche il sottosegretario al ministero dell’Economia Lucia Albano e la senatrice Elena Leonardi, assieme al governatore delle Marche Francesco Acquaroli e al sindaco Fabrizio Ciarapica, al presidente Atac Massimo Belvederesi.

«E’ un piacere essere qui – ha sottolineato Acquaroli – sanità e socio sanitario sono ambiti fondamentali per la comunità. Dopo la pandemia abbiamo scoperto l’ importanza dei servizi di prossimità».

Anche il sindaco Ciarapica ha espresso parole per sottolineare l’importanza della sinergia fra istituzioni: «per una comunità più attenta al benessere dei cittadini». Da parte del presidente Massimo Belvederesi l’orgoglio di aver contribuito alla causa (la donazione di Atac riguarda il pulmino e l’ambulanza, mentre la seconda ambulanza è stata acquistata tramite donazioni verso la Croce verde): «Atac ha una sua solidità patrimoniale – ha aggiunto – e con tutto il cda siamo stati coesi nel voler dare un contributo per la croce verde. Continueremo anche il prossimo anno sempre con uno spirito di servizio verso i più bisognosi».

Presenti in forza anche tutti i volontari e dipendenti della Croce verde e anche un mezzo del parco storico della Croce verde, che venne inaugurata proprio in piazza sotto l’albero di Natale nel 1985, 38 anni fa. A restaurarla il volontario Albino Severini che ha rimesso a nuovo l’autolettiga ex vigili del fuoco. Bartolucci nel suo discorso ha ricordato anche due indimenticate figure da sempre vicine alla Croce verde: Ciro Lazzarini, recentemente scomparso, ma anche l’ex presidente Vincenzo Berdini che proprio ieri avrebbe compiuto 93 anni. L’ex presidente, memoria storica dell’associazione ha ripercorso i mesi di dicembre del passato, da sempre importanti per la Croce Verde, fra donazioni e impegno dei volontari come aiutanti di Babbo Natale (e, a proposito, domani torna il Babbo Natale che arriva dal mare).

«Esiste una storia parallela tra Atac e Croce Verde – ha concluso Bartolucci – e la cerimonia di oggi va ancora di più a rafforzare questo concetto. Quindi la nostra più affettuosa gratitudine all’Atac per i doni e per tutto quello che ha operato nel tempo con grande disponibilità in favore del nostro ente che ha costituito del volontariato una missione. L’Atac non ci ha fatto sentire soli ma ci ha aiutato e confortato con una grande manifestazione di altruismo , di carità e di generosità. Grazie alla carità ed alla generosità dei concittadini civitanovesi questa sera possiamo poi inaugurare un ulteriore altra ambulanza frutto delle tante offerte ricevute: tante gocce che formano un mare. Quindi grazie di vero cuore all’Atac ed ai civitanovesi che vogliono bene alla Croce Verde». Dopo la benedizione e il taglio del nastro le nuove ambulanze hanno sfilato a sirene spiegate per il centro della città.