di Monia Orazi

Amara sorpresa prefestiva ieri a Castelraimondo, per una famiglia la cui casa è stata svaligiata dai ladri. Approfittando della notte e dell’appartamento vuoto, perché i proprietari erano fuori nel tardo pomeriggio, i malviventi sono entrati in un appartamento nel quartiere Ripalta, la zona sopra il campo sportivo. Hanno rovistato ovunque, e alla fine sono scappati con un bottino di oggetti in oro.

Una volta rientrati a casa gli inquilini hanno notato le tracce inequivocabili del passaggio dei ladri. Non è rimasto loro che presentare denuncia ai carabinieri per l’accaduto, il valore del bottino resta ancora da quantificare. Il sospetto è che possa trattarsi di una banda specializzata nei furti in appartamento. La notizia si è subito sparsa in paese e sui social è stato rinnovato l’invito a fare attenzione ad eventuali auto sospette, specie nel periodo di festività, in cui le case vuote sono un richiamo per i ladri. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare telecamere di videosorveglianza installate in varie zone del paese.