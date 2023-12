di Stefano Fabrizi

Il lungo ponte dell’Immacolata regala un cesto natalizio pieno di eventi dal teatro, alla danza, dalle sagre ai mercatini nel Maceratese e un po’ in tutte le Marche

VENERDI’ 8 DICEMBRE

Civitanova – Alle 17 al Teatro Rossini di Civitanova uno spettacolo di danza: Maqam. Info: www.amatmarche.net

Cingoli – I Cavallucci protagonisti a Cingoli. A partire da oggi il programma della manifestazione prevede l’apertura del mercatino del Cavalluccio, che prosegue anche nel pomeriggio di domani in piazza Vittorio Emanuele II. Giornata conclusiva domenica all’istituto alberghiero “G. Varnelli” con degustazione e premiazione del concorso gastronomico.

Appignano – Appignano apre il Natale nelle vie del borgo. Da oggi al 7 gennaio spettacoli itineranti, mercatini natalizi e mostra dei presepi in ceramica.

Trecastelli – Nella Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Brugnetto di Trecastelli, si terrà alle ore 21 il Concerto di Natale Vocale e Strumentale eseguito dal Coro dell’Ispettorato Anc Marche, con la direzione del Maestro Stefano Olivi. Info: Ufficio Turistico Trecastelli Piazza Leopardi, 32 Ripe di Trecastelli (AN) 071 7957851 [email protected] – www.trecastelliturismo.it

Ancona – Appuntamento al Teatro Panettone alle 18 e domani alle 21 con Canto di Natale, la riproposizione teatrale del classico racconto di Charles Dickens, messa in scena dalla compagnia teatrale di Senigallia, Nuovo Melograno.

Fano – Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller con l’interpretazione di Massimo Popolizio che firma anche la regia, giunge in scena da oggi a domenica al Teatro della Fortuna di Fano. Info: botteghino del Teatro della Fortuna 0721 800750, uffici Teatro della Fortuna tel. 0721 830742 / 0721 827092, www.teatrodellafortuna.it, Amat tel. 071 2072439, www.amatmarche.net. Inizio spettacoli: ore 21, domenica 17.

Frontone – Mercantini di Natala al Castello di Frontone dall’8, al 10 dicembre con orario continuato dalle 11 alle 18,30. Tra le antiche mura castellane verranno proposte originali idee regalo, tra le quali esclusive specialità alimentari ed eccellenti prodotti enogastronomici locali, ma anche artistici oggetti realizzati, in gran parte, da artigiani del territorio.

Corinaldo – Il ponte dell’Immacolata a Corinaldo: per tre giorni (8,9,10 dicembre) il cuore del borgo sarà denso di spettacoli e attività, famiglie e bambini saranno accolti da Babbo Natale ed i suoi elfi. Il programma

Frontone – A Frontone Ponte dell’Immacolata (8,9,10 dicembre) Nel Castello di Babbo Natale: mercatini, tradizioni e divertimento. A Frontone Ponte dell’Immacolata Nel Castello di Babbo Natale: mercatini, tradizioni e divertimento. info mercatini: https://mercatini.castellodifrontone.it – 371 6187093 – [email protected] – Il programma

San’Angelo in Lizzola – Il Coro San Carlo di Pesaro sotto la direzione del maestro Salvatore Francavilla sarà (ore 19) all’interno della chiesa di San Michele San’Angelo in Lizzola.

Corinaldo – Alle 18 al Teatro Goldoni Corinaldo La bottega dei giocattoli della Compagnia Crest per il Teatro Ragazzi. Info: www.atgtp.it

Fermo – Oggi e domani (ore 21) al Teatro dell’Aquila di Fermo Il Marchese Del Grillo commedia musicale di Gianni Clementi e Massimo Romeo Piparo con Max Giusti dal film di Mario Monicelli. Info: www.amatmarche.net

Ancona – Da oggi a domenica (ore 18) al Teatrino del Piano di Ancona A piccoli passi. Sassolini del Teatro del Canguro con Cecilia Raponi, Natascia Zanni per la Regia di Lino Terra. Info:

http://www.teatrodelcanguro.it/index.asp

Montegranaro – Alle 21,15 al Teatro La Perla di Montegranaro Let’s twist again! uno spettacolo acrobatico, comico e musicale di Alexander Sunny con The Black Blues Brothers. Info: www.amatmarche.net

Ascoli – Alle 18 al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno Lo strano caso della crociera gratis, commedia Teatrale di Attivavamente 1 con Anffas di Ascoli Piceno APS. Commedia ad atto unico di Giampiero Giorgi. Info: www.unpassoavantiaps.it

SABATO 9 DICEMBRE

Pieve Torina – Sabato e domenica l’Unione Montana della Marca di Camerino propone la seconda edizione de Le Terre del Tartufo, una manifestazione organizzata per promuovere il pregiato tubero insieme alle altre eccellenze delle aree interne.

Recanati e San Benedetto – Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari di CircoRibolle al Teatro Persiani di Recanati ( ore 17) e al Teatro Concordia di San Benedetto (domani ore 16,30). Informazioni e biglietti: Recanati Teatro Persiani 071 7579445, San Benedetto del Tronto Teatro Concordia 0735 588246, biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Civitanova – È entrato nel clou il trittico di spettacoli che sta inaugurando la riapertura del teatro Rossini di Civitanova Marche. Dopo Dardust e i Momix arriva Giancarlo Giannini (ore 21,15. Informazioni: TDIC 0733.812936 [email protected]

Macerata – Alle 21 al teatro Lauro Rossi di Macerata Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco. Soggetto originale e regia Marco Zoppello con Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello. Produzione Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto. Spettacolo vincitore del contest #Socialive di Agis. Info: amatmarche.net.

Pesaro – Alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro Concerto di Natale con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e il Coro Associazione Amadè. Direttore Juan Miranda. Musiche di P. I. Cajkovskij e canti tradizionali natalizi. Info: www.orchestrarossini.it

Senigallia – Al teatro La Fenice di Senigallia alle 21 Il lago dei cigni con Russian Classical Ballet, direzione artistica Evgeniya Bespalova, musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij coreografie Marius Petipa e Lev Ivanov, libretto Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer scenografie Russian Classical Ballet, costumi Evgeniya Bespalova. Info: amatmarche.net.

10 DICEMBRE

Recanati – In occasione della Giornata delle Marche 2023 il Museo dell’Emigrazione (Via Gregorio XII, 62019 Recanati) celebra i marchigiani nel mondo con una visita guidata gratuita, prevista per le 16, e a seguire con la proiezione del film “Addio in febbraio, ritorno ad Ancona”, realizzato da Gabriele Ogiva nel 2022 e dedicato al tema dell’emigrazione e delle radici. Ingresso libero. Info: [email protected]/071981471/whatsapp 3938761779 – www.infinitorecanati.it

Cupra Marittima – A Cupra Marittima tre giornate, 10-17 dicembre e 6 gennaio, ricche di iniziative per grandi e piccini: mercatino, incontri con Babbo Natale, animazione, concerti. Il programma

Sant’Elpidio a Mare – 40 e sto” con Andrea Delogu sarà al Teatro Cicconi. Informazioni e prenotazioni: biglietteria del Teatro Cicconi, Corso Baccio tel. 347/6467171 e AMAT, tel. 071/2072439 amatmarche.net. Inizio alle 21.15.

Altidona – Alla Accademia Malibran di Altidona un Autoritratto di Rita Marcotulli. Appuntamento alle 17,30. Info e prenotazioni 338.8219079. Prevendita biglietti ciaotickets

Pesaro – Alle 18 al Teatro Rossini di Pesaro per la 64° Stagione Concertistica di Pesaro l’universo Bachiano con l’Orchestra UniMc e due pianisti Ramin Bahrami e Adamo Angeletti. Info: www.enteconcerti.it

Pesaro – Alle 18 alla Chiesa della Santissima Annunziata di Pesaro lo Sguardo maschile e corpo femminile. Il lavoro di Marco Corsucci e Matilde Bernardi nasce da un’indagine sul rapporto tra sguardo maschile e corpo femminile. Info: www.maltezoo.eu

Sassoferrato – Alle 10 al Teatro del Sentino di Sassoferrato Un Babbo a Natale del Teatro Giovani Teatro Pirata. Info: www.atgtp.it

In collaborazione con marcheinfinite.com