Altra sfida importante sulla strada della Cbf Balducci Hr che domenica 10 (ore 17, diretta Volleyball TV e Studio 7 TV canale 78 Marche) scende in campo nella lunga trasferta di Mondovì per affrontare la Lpm Bam nella terza giornata di ritorno di Regular Season. Le arancionere, in vetta, vogliono proseguire la striscia arrivata a 10 vittorie consecutive mentre le piemontesi, attualmente quinte, cercano il riscatto dopo la netta sconfitta di Melendugno e per assicurarsi un posto tra le prime cinque alla fine della prima fase che vale la qualificazione alla Poule promozione. Torna quindi il match con Mondovì che ha caratterizzato anche la Finale Coppa Italia 2021 e la Finale promozione in A1 2022, in entrambi i casi vinte dalla CBF Balducci HR.

Alla scoperta degli avversari- Ad inizio settimana Mondovì ha esonerato dall’incarico coach Gazzotti, promuovendo nuovo tecnico il vice Basso. La cabina di regia sarà in mano a Veronica Allasia in diagonale con l’opposta Clara Decortes, una delle migliori realizzatrici del campionato. Al centro non ci sarà la ex arancionera Valeria Pizzolato, fermata da un infortunio al ginocchio: reparto affidata a Chiara Riparbelli e Alice Farina. A schiacciare ci saranno la statunitense Kristin Lux e Salimatou Coulibaly. Il libero è Agata Tellone.

Parla Alessia Fiesoli (schiacciatrice CBF Balducci HR Macerata)- “Siamo pronte ad affrontare un’altra lunga trasferta di questa Regular Season con l’obiettivo di prolungare la nostra striscia di vittorie. Sappiamo che i punti accumulati in questa prima fase contano molto in chiave Poule promozione e proveremo a fare del nostro meglio anche in un campo complicato come Mondovì, che conosco bene per le tante sfide giocate lì, e contro una formazione che avrà voglia di riscatto. Dovremo quindi scendere in campo con grande concentrazione e determinazione per cercare di portare a casa altri punti fondamentali”.

Parla Claudio Basso (allenatore Lpm Bam Mondovì)-“Dobbiamo invertire la rotta e gli infortuni non devono essere una scusante. Bisogna cercare di fare punti con tutti. Credo che si possano ancora fare cose buone, altrimenti non avrei accettato questo incarico che mi onora. Bisogna lavorare, lamentarsi poco e cercare di tirare fuori il meglio. Sarà il campo a dirci quanto margine di crescita possiamo avere”.