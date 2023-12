A Cingoli è già arrivato il Natale con un calendario ricco di eventi per tutti i gusti: dall’accensione delle luminarie alla 7° Sagra del cavalluccio, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, eventi culturali, spettacoli e concerti. E’ iniziata martedì e andrà avanti fino a domenica la la settima edizione della “Sagra del cavalluccio: un dolce viaggio nel territorio cingolano”. Questa sarà un’edizione speciale dato che entra a far parte del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi sviluppato dall’organizzazione di Tipicità insieme ad Anci Marche. Quella dei Cavallucci è una tradizione che si perde nella notte dei tempi: la ricetta di un dolce tramandata di generazione in generazione, frutto della saggezza popolare. Da sempre, con l’arrivo del periodo natalizio, le donne di Cingoli e del territorio circostante si attivano per realizzare questa tradizionale preparazione gastronomica che assume tante tonalità e sfumature del gusto a seconda dell’interpretazione personalizzata appartenente ad ogni casa del paese.

Per questo motivo è stato indetto un concorso gastronomico denominato “Il Cavalluccio della Vergara”, organizzato in collaborazione con lo storico Istituto alberghiero “G. Varnelli” e la valutazione di una giuria composta da docenti, studenti dell’indirizzo pasticceria ed esperti esterni. Oltre la tradizione culinaria Cingoli ospiterà svariate mostre di presepi alcuni arricchiranno vicoli, passeggiate e chiese del territorio, altri meccanizzati ricchi di scene che ripercorrono le giornate e le stagioni; inoltre sarà allestito, nello splendido scenario del quartiere Spineto uno speciale presepe vivente con la collaborazione della Proloco di Cingoli ed il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole del territorio. L’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, ha addobbato il centro storico con molteplici luminarie.