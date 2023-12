Convocazione prenatalizia del Consiglio comunale: l’assise è fissata per i prossimi 18 e 19 dicembre. I lavori prenderanno il via il 18 dicembre, alle 15, con la discussione delle prime quattro interrogazioni iscritte all’ordine del giorno e relative all’associazione Sferisterio (Narciso Ricotta capogruppo del Pd), alla rassegna nazionale d’arte drammatica – Premio Angelo Perugini (Alberto Cicarè di Potere al Popolo), all’area verde di via Valadier (Narciso Ricotta) e alla Fiera del Verde (Maurizio Del Gobbo del Pd). Martedì 19 dicembre, a partire dalle 16,15, saranno discusse le ulteriori tre interrogazioni relative al richiamo di vaccinazione anti-Covid (Narciso Ricotta), ai parcheggi non autorizzati (Ninfa Contigiani del Pd) e alle attività intraprese dall’Amministrazione a seguito di precedenti interrogazioni presentate ai Consigli del 10 maggio 2021 e 26 luglio 2021 sulla riqualificazione e manutenzione delle aree verdi cittadine (Alessandro Marcolini del Pd).

Lunedì 18 dicembre, dalle 16 alle 17, sarà ricevuto nella sala consiliare il Consiglio dei bambini e delle bambine di Macerata: i giovanissimi maceratesi erano già stati protagonisti in Consiglio e avevano chiesto ragguagli agli assessori su vari temi di interesse cittadino, dal verde ai marciapiedi. Chissà che non chiedano anche loro a che punto sono le promesse fatte. A seguire, l’assise cittadina sarà chiamata ad approvare la ratifica di una variazione d’urgenza al bilancio di previsione, il regolamento di polizia e di sicurezza urbana, l’adozione definitiva della variante parziale al Prg interessante diverse aree, l’adozione preliminare della variante interessante la pc l4 e l’area in via Pirandello, le aliquote, tariffe e scadenze tributi e servizi comunali anno 2023, la revisione ordinaria delle partecipazioni e relazione annuale, la prima ricognizione periodica in relazione all’andamento gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l’approvazione del documento unico di programmazione 2024-2026.

A seguire, il Consiglio comunale, discuterà l’ordine del giorno relativo all’ingresso gratuito per atleti con disabilità per la nuova piscina (Ninfa Contigiani del Pd), la mozione relativa al progetto Presente Liberale (Andrea Perticarari del Pd), l’ordine del giorno relativo all’installazione a alla attivazione di un semaforo a chiamata all’ingresso di Villa Potenza nell’incrocio tra fine via dei Velini, intervalliva di Macerata e via Federico II (Alessandro Marcolini) e la mozione in merito all’illuminazione permanente per valorizzare la sfera di Umberto Peschi posta davanti allo Sferisterio (David Miliozzi di Macerata Insieme). Nel caso in cui la seduta del 19 dicembre dovesse risultare deserta, la seconda convocazione è fissata per il giorno 21 dicembre alle 16.

(l. pat.)