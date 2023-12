Il tartufo di nuovo protagonista a Pieve Torina. «Saranno due giorni di immersione nelle prelibatezze e nella bellezza che i nostri territori sanno donare. Abbiamo messo insieme il mercatino dei prodotti tipici, degustazioni, confronti tra esperti, merende solidali e inclusive, laboratori di didattica innovativa per i più piccoli, forest bathing, temporary restaurant. Tante proposte per rendere questo fine settimana un’esperienza indimenticabile per chi vorrà conoscere e assaporare le Terre del Tartufo».

È il sindaco Alessandro Gentilucci a presentare il ricco programma dell’evento dedicato al prezioso tubero che si svolgerà sabato e domenica nel borgo di Pieve Torina.

«Chiudiamo un anno importante dal punto di vista della promozione turistica, e rilanciamo per il futuro – continua Gentilucci – avere qui rappresentanti dei comuni di Alba e San Miniato, ossia i massimi esponenti del brand tartufo in Italia, la conduttrice di Linea Verde Life Monica Caradonna e tanti altri protagonisti del mondo gastronomico, ci proietta in una dimensione nazionale: le Terre del Tartufo, che mettono insieme tanti comuni in una logica di promozione e valorizzazione di rete, possono davvero rappresentare un volano per la ripartenza turistica del territorio». La manifestazione, promossa dall’Unione Montana Marca di Camerino di cui Gentilucci è presidente, ha un impianto itinerante e nei mesi scorsi ha coinvolto diverse realtà.

«Tanti appuntamenti con migliaia di partecipanti – conclude Gentilucci – a significare quanto un prodotto come il tartufo, che rappresenta un’eccellenza delle nostre terre, possa ambire a diventare una sorta di ambasciatore della qualità, non solo gastronomica, dell’alto maceratese». Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.terredeltartufo.it.