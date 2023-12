Quello che si apre venerdì sarà un weekend ricco di eventi a Pollenza. Alle 16 in sala convegni si parte con l’inaugurazione della mostra personale di pittura “Viaggio tra luce e colore” di Giusy Trippetta, che sarà aperta fino al 7 gennaio; a seguire, alle 17 in piazza della Libertà, la consueta accensione dell’albero di Natale con i canti degli alunni dell’istituto comprensivo Vincenzo Monti e merenda “cioccolatosa” a cura della Pro Loco di Pollenza.

Per concludere, alle 18,30, tutti a teatro per il Concerto di Natale a cura del locale corpo bandistico Giuseppe Verdi. Sabato alle 21,15 al teatro Giuseppe Verdi ci sarà la serata finale del concorso internazionale “Poesia di strada”, a cura dell’associazione Licenze Poetiche, dove assisteremo alla premiazione dei 10 finalisti e del vincitore del concorso. Domenica dalle 10 alle 19 in tutto il centro storico ci saranno la Festa del cioccolato e i mercatini di Natale per grandi e piccini: intrattenimento, slitta e casetta di Babbo Natale, cioccolata calda per tutti ed un magico trenino per un tour natalizio, in collaborazione con la Pro loco. Sempre per le vie del centro storico, inoltre, sarà possibile visitare, dall’8 dicembre al 6 gennaio, “Le vie dei presepi” a cura dei commercianti.