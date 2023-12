Albero caduto sul tetto di una chiesa a causa del forte vento dei giorni scorsi, è successo a Montecassiano in località Valle Cascia, e oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere l’albero. Si tratta di una grossa pianta che si è adagiata sopra il tetto della chiesa e che per fortuna non avrebbe fatto particolari danni. C’era comunque da rimuoverla e oggi intorno alle 18,50 i vigili del fuoco, con un paio di mezzi, tra cui una autogru, sono intervenuti per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la chiesa. Con i vigili del fuoco sul posto è intervenuta anche la polizia locale.