Sarà presentato giovedì 7 dicembre nella sala convegni del rettorato dell’università di Camerino in via D’Accorso 16 il libro di Fernando Frezzotti: “La via degli Angeli. La traslazione delle pietre della Santa Casa”, edito da Il Lavoro Editoriale di Ancona.

Uno studio approfondito e durato anni di ricerche che – come viene detto nel retro di copertina – “modifica profondamente la storia delle Marche della prima età moderna”. L’oggetto è la storia della traslazione della Santa Casa di Loreto ricostruita in senso “positivo”, oltre la tradizione religiosa più tarda, avvalendosi degli strumenti dell’indagine geopolitica e delle tracce che la ricerca sul tema, l’iconografia, la toponomastica, l’odonomastica e le persistenze di lungo periodo hanno trasmesso fino a noi.

Ne emerge un vero e proprio “codice della traslazione” che consente di interpretare gli eventi e le testimonianze in maniera affatto diversa, confermando l’autenticità della Casa di Nazareth, ma rinvenendo aspetti inediti sulla committenza, il governo, l’esecuzione, la custodia dell’operazione che portò infine le pietre nella selva di Santa Maria in fundo laureti nel 1294. In tutta la vicenda un ruolo importante ha la figura di San Venanzio Martire, patrono della città di Camerino, la cui immagine non a caso è affrescata all’interno della Santa Casa. Nel libro l’esposizione dell’intera ricostruzione della traslazione avviene con la coerenza e la conseguenzialità più tipiche dell’indagine multidisciplinare che della ricerca storica d’archivio.

All’iniziativa, patrocinata dall’università, dal Comune di Camerino, dall’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, porteranno il loro saluto il rettore Graziano Leoni, l’Assessore comunale alla Cultura Antonella Nalli, l’arcivescovo Francesco Massara. Interverranno Giorgio Mangani, docente di geografia all’università di Bologna e editore del libro, Corrado Zucconi G. Fonseca, avvocato e studioso dell’iconografia di San Venanzio, e Fernando Frezzotti, autore del libro. Coordina Daniele Salvi, organizzatore dell’evento. L’iniziativa è pubblica e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per info e comunicazioni: tel. 3318910400 – mail: [email protected]