Scontro tra due auto all’ingresso della superstrada a Sforzacosta di Macerata. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Non ci sono feriti. Per cause in corso di accertamento, una vettura che si stava immettendo sulla carreggiata per andare in direzione monti, si è scontrata con un’altra che l’ha investita sulla fiancata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri. In seguito all’incidente si sono formate code lungo la superstrada con i soccorritori impegnati a rimuovere i mezzi dalla carreggiata e mettere in sicurezza il tratto in cui è avvenuto l’incidente.