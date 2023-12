L’immancabile albero di Natale con tanto di pacchetti regalo, la musica, gli abbracci, i calici, il panettone e tante paillettes per una atmosfera magica.

Quella che ha accolto ieri pomeriggio la “famiglia” di Chérie Boutique e di Petite Chérie all’angolo tra corso Cavour e via Roma a Macerata. Cinzia e Valentina Mancuso hanno voluto dedicare un momento alle loro clienti piccole e grandi, un anticipo di Natale in cui scambiarsi gli auguri prima che la baraonda delle feste e la corsa ai regali travolga tutti.

«L’idea di fare eventi e feste all’interno dei negozi – spiegano – ci è venuta in base a un’esperienza che abbiamo vissuto a Soho, dove è molto comune organizzare queste iniziative. Abbiamo voluta proporla per festeggiare il primo anniversario di questo negozio, ma a nostro modo. E’ un momento per incontrare le nostre clienti e per brillare tutte insieme». Lo scintillio arriva dalle paillettes, tema della serata, che le partecipanti hanno indossato con gioia e che hanno fatto brillare le vetrine di Chérie. «Le paillettes – sottolinea Valentina – sono proprio di tendenza. L’alta moda le ha proposte anche negli abbinamenti casual, noi le abbiamo volute per questo evento per brillare tutte insieme».

Praticamente tutte le intervenute, oltre a rispondere presente, hanno indossato un capo coperto di paillettes e hanno ballato con la musica di Multiradio che ha trasmesso in diretta l’evento. E’ stata poi anche presentata la nuova macchina Mercedes Cle 220 G Premium, in collaborazione con Delta Motors.

Un momento per festeggiare anche con lo staff di Chérie che cresce sempre di più e con le giovanissime testimonial di Petite Chérie.

«Abbiamo sentito il bisogno di fare un brindisi con quante credono in noi – ha detto Cinzia – e ci consentono, attraverso i loro acquisti e scegliendo il nostro negozio, di avere ogni settimana tantissime novità».

Novità che vengono presentate settimanalmente nell’attesa diretta del mercoledì pomeriggio e che sono disponibili anche sul frequentatissimo sito.

(Articolo promoredazionale)