Terminati i lavori di rifacimento del manto stradale nella zona industriale di Montecassiano. Si tratta del primo stralcio di opere che ha riguardato via Don Ezio Cingolani per circa 650 metri e via Deledda per circa 340 metri. L’importo complessivo dell’intervento è di 215mila euro di cui 125mila euro di finanziamenti sovracomunali e il restante importo a carico del Comune.

I lavori hanno interessato due delle vie che presentavano maggiori criticità e proseguiranno con un secondo e un terzo stralcio che interesseranno le altre vie della zona nei prossimi anni. Le strade sono molto ampie e la manutenzione particolarmente costosa, «tuttavia – afferma il sindaco Leonardo Catena – dopo tanti anni era necessario intervenire ed è quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare nei prossimi anni. Una buona programmazione è indispensabile anche in ottica di sostenibilità economica degli interventi». Inoltre parte del finanziamento da 2,5 milioni di euro ottenuto dal Comune per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico verrà utilizzato per un intervento che interesserà la stessa zona industriale. E’ previsto un intervento di regimazione idraulica attraverso l’inserimento di nuove canalizzazioni per accogliere e convogliare parte delle acque di deflusso, con lo scopo di evitare o ridurre fenomeni alluvionali ed esondazioni. Secondo quanto previsto dal decreto di assegnazione del contributo, una volta concluse le procedure di gara, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire entro ottobre 2024, almeno il 30% delle opere dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2025, mentre l’intervento dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2026, in linea con la conclusione del Pnrr.