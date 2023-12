Il 4 dicembre, come da tradizione, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata celebrerà la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale. La celebrazione inizierà alle 9 nella sede centrale, in viale indipendenza alla presenza del prefetto Isabella Fusiello, che verrà accolta con il dispiegamento della bandiera italiana. A seguire verrà dedicato un minuto di silenzio in memoria ai caduti con la deposizione della corona alla stele commemorativa, interna alla sede.