Un concerto “ad oltranza” di musica hardcore e neofascista al Brigante del Potenza a Montecassiano. Ha creato non poco scompiglio in provincia la locandina, diffusa attraverso diversi canali social, per promuovere Tortuga 2.0 che prevede domani a partire dalle 16 dj set, pizza, birra e l’esibizione di tre gruppi, gli “Hate for breakfast”, “Ultima Frontiera” e “Wild Alley”. Basta aprire le loro pagine Instagram per comprendere il genere di musica e di idee di cui si sta parlando. Per di più i testi delle loro canzoni non disdegnano violenza, sessismo e odio verso diverse categorie.

L’evento è stato organizzato da Firmum Crew, gruppo vicino a Blocco studentesco e a Casa Pound. Il gruppo ha preso in uso il locale al confine tra Macerata e Montecassiano. «Non so chi siano – spiega il titolare del Brigante del Potenza – hanno preso in uso tutto il locale e mi hanno chiesto di fare un po’ di pizza. E’ una festa privata». Il volantino indica anche un numero di telefono per prenotare l’ingresso e se necessario anche il pernottamento

Il sindaco Leonardo Catena ha scoperto solo ieri dell’iniziativa in programma che potrebbe richiamare numerosi avventori da tutta Italia visto che la promozione è stata fatta su larga scala. «E’ vergognoso che vengano nel nostro territorio a fare questa iniziativa. Il locale ha chiesto una deroga agli orari di apertura consentiti e subito mi sono attivato per non concederla, è autorizzato per un certo numero di posti quindi non potrà certo accogliere migliaia di persone. Quello che non capisco è come il legislatore possa consentire che esistano associazioni di questo tipo nonostante l’apologia del fascismo sia un reato. Mi auguro che non ci saranno problemi di ordine pubblico e vigileremo a questo scopo».

Di certo l’evoluzione dell’evento e la partecipazione saranno attenzionate anche dalla Questura di Macerata.

(redazione Cm)