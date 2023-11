La prima spruzzata di neve della stagione è arrivata ma non è ancora sufficiente per aprire le piste. A Frontignano si parte sabato con una stagione invernale sotto il segno del Natale. Tutti i fine settimana, la seggiovia Saliere, che consentirà di raggiungere il rifugio Saliere Mountain Lounge, sarà in funzione dalle 10,30 alle 17, mentre dal 25 dicembre al 7 gennaio lo sarà tutti i giorni.

«Il rifugio è già in clima natalizio, sarà presente un mercatino dedicato ai produttori locali e agli articoli artigianali realizzati a mano – spiega Francesco Cangiotti, ceo delle Funivie Bolognolaski, concessionaria degli impianti di Bolognola e Frontignano – ogni pomeriggio alle 15 il Babbo Natale salirà in seggiovia e andrà ad aprire la sua casetta dove aspetterà i bambini per raccogliere le letterine di Natale, con una breve passeggiata si potrà raggiungere il bosco dei folletti, mentre nella panoramica terrazza del Saliere a riscaldare queste feste vi saranno castagne e vin brulè». Tra le attività in programma, le cene in quota, a partire da questo sabato, con abbinata degustazione del panettone della pasticceria Caffè Sibilla di Visso, che ha ottenuto il terzo podio quale migliore panettone d’Italia, a seguire party con dj set. Anche in assenza di neve, la montagna di Frontignano attrae.

Sul versante di Bolognola, nella stazione sciistica di Pintura, tutto è pronto per l’inizio di stagione e negli ultimi giorni: grazie al calo delle temperature, è stato possibile mettere in funzione il nuovo potente impianto d’innevamento, realizzato da Bolognolaski. «L’obiettivo è quello di poter aprire le piste dall’8 dicembre – conclude Cangiotti – punto di forza e di riferimento della stazione è lo ZChalet Mountain Club, che è aperto tutti i fine settimana e la domenica pomeriggio non possono mancare i dj set e apreski con tanta gente che arriva da tutta la regione». Le prime iniziative sono state programmate per questa domenica e poi per venerdì 8 dicembre. Domenica 10 dicembre sarà invece ospite Pierpaolo Pretelli.