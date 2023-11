“Scuola, la via della legalità” è il titolo del convegno organizzato dall’assessorato ai servizi educativi di Civitanova e promosso in collaborazione con Ipsia “Filippo Corridoni” e compagnia dei carabinieri che si svolgerà sabato 2 dicembre, alle 18 presso l’aula magna dell’istituto con sede in viale Villa Eugenia, 25.

L’evento di educazione alla legalità è aperto a tutta la cittadinanza. All’incontro interverranno il comandante del nucleo operativo radiomobile Cristian Mucci, il dottor Marco Pascarella, psicologo e psicoterapeuta, l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi e il professor Gianni Mastrocola, dirigente scolastico Ipsia.

«Siamo grati all’istituto superiore Ipsia Corridoni e all’arma dei carabinieri, per aver voluto con noi pensare ad un evento congiunto che sottolinei l’importanza della legalità nella cultura di giovani e adulti – ha detto l’assessore Capponi – .Si parla moltissimo di prevenzione e sicurezza, e la legalità è un concetto ampio che le contiene e le include, in un percorso di forma mentis che va strutturata fin da giovani. Abbiamo a Civitanova la testimonianza grandiosa del maresciallo Piermanni: guardando ad esempi straordinari come questo si costruisce insieme una comunità di tutti e per tutti. Aspettiamo la cittadinanza sabato per una riflessione interattiva e corale che sarà opportunità di confronto e crescita per tutti i partecipanti».