di Monia Orazi

Ultimo spettacolare volo in elicottero e da oggi pomeriggio la croce di Monte Bove è tornata al suo posto, ben visibile dal fondovalle di Ussita svettando dall’alto dei suoi 1905 metri di altezza. Le operazioni di ripristino, iniziate nel settembre scorso con la preparazione del basamento, si sono concluse ufficialmente oggi, in una splendida giornata di sole che ha emozionato tanti ussitani che hanno seguito il sorvolo dell’elicottero con il naso all’insù.

«E’ stata la volontà dell’amministrazione comunale, che ha affidato i lavori di ripristino della croce alla Ms costruzioni di Roma, a permettere il riposizionamento del manufatto in ferro, caduto a causa di avverse condizioni meteorologiche, nel marzo di tre anni fa – annuncia con soddisfazione la sindaca di Ussita Silvia Bernardini – simbolo di fede, ma anche di ricordi legati a momenti spensierati, il pesante manufatto in ferro, alto 8 metri e pesante 800 chilogrammi, era stato posizionato in cima al monte nell’agosto del 1982, per volere dell’allora parroco di Ussita Augusto Montebovi, progetto sostenuto con gioia dai cittadini. La croce aveva resistito al gelo dell’inverno, alle scosse di terremoto, ma l’ennesima tempesta dell’inverno 2020, l’aveva fatta schiantare al suolo».

Subito si era costituito un comitato spontaneo di cittadini per riportare la croce in cima al Bove, iniziando una raccolta fondi che ha portato ad avere 13 mila euro, trasferiti la scorsa estate al comune di Ussita. L’ente ha deciso di stanziare ulteriori 73.200 euro per i lavori di ripristino, che hanno previsto anche la realizzazione di una fondazione per posizionare il manufatto in quota. La nuova croce metallica, identica in tutto e per tutto all’originale, è così pronta a sfidare di nuovo il tempo e le intemperie, per dare corpo al desiderio della comunità di alzare lo sguardo e vederla dominare tutta la vallata.