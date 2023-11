“Colloqui le Marche e l’oriente Giuseppe Tucci” è il titolo della tre giorni di convegni che si snoderà tra Fermo, Macerata e Ancona, il 29, 30 novembre e 1° dicembre, dedicata al grande orientalista marchigiano. A promuovere l’iniziativa l’associazione culturale internazionale Identità Europea. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Questo evento, cui parteciperà tra gli altri illustri relatori il professor Franco Cardini, storico di chiara fama, medioevalista, attento osservatore e studioso dei complessi rapporti religiosi, politici e culturali che caratterizzano da secoli le civiltà d’Oriente e d’Occidente, rappresenta il culmine del primo anno del Progetto del Parco Storico-Letterario “Le Marche e l’Oriente – Giuseppe Tucci©”, un’iniziativa pensata e realizzata da Identità Europea e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Macerata, grazie a un finanziamento dell’Assessorato alla Cultura della Regione Marche. L’idea nasce per valorizzare, attraverso l’opera dell’orientalista e scrittore Giuseppe Tucci, il patrimonio storico e ambientale delle Marche, territorio che ha visto nei secoli nascere e affermarsi un vasto movimento del missionariato religioso verso l’Oriente. «Nel tempo presente – scrivono gli organizzatori – in cui gli unici rapporti fra Oriente ed Occidente sembrano ridursi a conflitti economici o campali, è quanto mai necessario per gli Europei riscoprire tutte le ragioni del confronto, della mediazione e della reciproca conoscenza lungo i sentieri dell’Eurasia, così come Giuseppe Tucci aveva già ben compreso poco meno di cent’anni fa».

Il programma

Fermo, 29 novembre, alle 20,45 Convento dei Cappuccini – Sala dell’Archivio Provinciale Via dei Cappuccini, 43 Interventi: Saluti istituzionali; P. Sergio Lorenzini, Ofm Capp Ministro Provinciale; P. Fabio Furiasse, Ofm Capp Archivista Provinciale “L’archivio come scoperta”; professor Adolfo Morganti, presidente associazione Identità Europea “Il progetto del Parco storico letterario “Le Marche e l’Oriente Giuseppe Tucci ©”; P. Giuseppe Santarelli “F. Andrea Sartori martire cappuccino marchigiano in Oriente”; Prof. Franco Cardini, Presidente del Comitato scientifico del Progetto “Le Marche e l’Oriente Giuseppe Tucci ©” ©; Fondatore e Presidente emerito dell’Associazione Identità Europea “La lezione antropologica e geopolitica di Giuseppe Tucci”. Macerata , 30 novembre, alle 16 Auditorium – Biblioteca Mozzi Borgetti Piazza Vittorio Veneto, 2 Interventi: saluti istituzionali; Prof. Adolfo Morganti, Presidente Associazione Identità Europea “Il progetto “Le Marche e l’Oriente Giuseppe Tucci ©”: un bilancio e nuove prospettive.”; Emanuele Luciani, referente Identità Europea Marche “I borghi marchigiani e la missionarietà in Oriente”; Professor Franco Cardini, presidente del Comitato scientifico del Progetto “Le Marche e l’Oriente Giuseppe Tucci ©”; fondatore e presidente emerito dell’associazione Identità Europea “La lezione antropologica e geopolitica di Giuseppe Tucci”.

Ancona, 1° dicembre alle 10 Istituto Adriano Olivetti “Istao” Largo Giorgio Fuà Ancona. Interventi: saluti istituzionali; professor Adolfo Morganti, presidente associazione Identità Europea “Il progetto “Le Marche e l’Oriente Giuseppe Tucci ©: un cantiere in continua evoluzione”; professor Franco Cardini, presidente del Comitato scientifico del Progetto ““Le Marche e l’Oriente Giuseppe Tucci ©”; fondatore e presidente emerito dell’associazione Identità Europea “La lezione antropologica e geopolitica di Giuseppe Tucci”; Fabian Sanders, Docente di lingua tibetana classica “Vita e trasmigrazione, dottrine buddhiste tibetane sulla morte e il suo utilizzo sul cammino spirituale”.