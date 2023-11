A Sambucheto di Montecassiano il Natale è già nell’aria grazie all’associazione “Il Sambuco”. Sabato 2 e domenica 3 dicembre i Giardini di via Enrico Fermi si animeranno con mercatini, spettacoli e laboratori dedicati a bambini e adulti. Immancabili saranno la casetta di Babbo Natale, l’area selfie e le cassette per lasciare le letterine destinate a Santa Claus.

Anche per quest’anno commercianti e cittadini dell’associazione di Sambucheto si sono prodigati per rendere unico il “Natale del Sambuco”, organizzando numerose iniziative per il prossimo weekend. La festa, che ha il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale, inizierà dunque il pomeriggio di sabato 2 dicembre. Dalle 15 alle 20 ai Giardini ci saranno mercatini natalizi e street food, l’area bimbi con i canti di Natale, gli spettacoli con Magico Mirko, Missis Prita e Pallotto, laboratori e le performance degli artisti di strada. Sarà presente anche il Sambuco Point dove chiedere informazioni e poi, attesissima, la casetta di Babbo Natale curata nei minimi particolari. Per i più piccoli, poi, ci saranno due cassette della posta per lasciare le letterine a Babbo Natale: una collocata vicino alla casa di Santa Claus ai Giardini dove si potranno imbucare le missive durante i due giorni della festa e l’altra attiva per tutto il periodo natalizio e allestita vicino all’area selfie in piazza a Sambucheto. Anche quest’anno, come in passato, Babbo Natale risponderà a tutti i bambini.

Domenica 3 dicembre la festa inizierà già dal mattino: dalle 10 fino alle 20 i Giardini prenderanno vita con i mercatini natalizi, lo street food, pony, laboratori, l’area bimbi con gli addobbi dell’albero di Natale, spettacoli, artisti di strada e, per la gioia dei più piccoli, sarà possibile scattare una foto-ricordo con Babbo Natale. Un gran finale con l’allegria e le improvvisazioni della street band per eccellenza, la Mabò Band, e la fantasia e la magia di Mago Kiko.