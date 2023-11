La sindaca e l’amministrazione comunale di Corridonia incontrano la cittadinanza in un’assemblea pubblica, prevista per giovedì 23 novembre al teatro Lanzi alle 21,15. «L’obiettivo è quello di informare sui risultati raggiunti nel primo anno di mandato e soprattutto di illustrare i progetti conclusi e quelli avviati, le prossime iniziative da intraprendere e lo stato di avanzamento della ricostruzione scolastica – si legge in una nota firmata da Giuliana Giampaoli – . Nel corso dell’assemblea verranno illustrati gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade, gli interventi di riqualificazione energetica, gli interventi riguardanti l’impiantistica sportiva. Si parlerà del percorso di riqualificazione del centro storico partendo proprio dalla manutenzione delle strade, imprescindibile in un contesto di imminente ripristino funzionale delle porte della città, del palazzo Persichetti, della chiesa di San Francesco e della riqualificazione del palazzo Ex-Lanzi.

Sarà illustrato il percorso di rivitalizzazione culturale e di valorizzazione della città, a partire da un progetto di riqualificazione urbana attraverso l’arte contemporanea che ha già mosso il suo primo passo con la mostra evento dedicata al maestro Craia e che ha lasciato segno di sé con l’opera installata a piazzale della Vittoria donata dall’artista alla sua città di origine. Altro tema importante sarà quello della ricostruzione scolastica – conclude la sindaca -, di cui verrà data ampia rendicontazione delle azioni intraprese, dei finanziamenti ricevuti e dei prossimi sviluppi. Una serata di informazione e confronto ed un momento importante di cittadinanza attiva.