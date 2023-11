Si è aperto ufficialmente il Pmi Day, la giornata delle piccole e medie imprese, un evento organizzato da Piccola Industria di Confindustria Macerata in concomitanza con l’evento nazionale.

L’iniziativa vede coinvolte imprese locali e studenti, che aprono le porte per far conoscere le sfide e le evoluzioni del mondo produttivo locale e, allo stesso tempo, ascoltare le voci dei giovani.

Il Pmi Day ha preso il via dalla visita alla Fratelli Gionchetti di Matelica, ma continuerà con una serie di incontri tra imprese e studenti che si protrarranno fino a gennaio 2024. L’obiettivo è stimolare la consapevolezza sui cambiamenti del mondo del lavoro e incoraggiare il dialogo tra le generazioni.

Paolo Ceci, presidente Piccola Industria Marche, ha rivolto un appello ai giovani invitandoli a prepararsi al cambiamento. «Grandi sono le sfide che vi aspettano», ha sottolineato evidenziando come i giovani saranno influenzati dai cambiamenti introdotti dalla rivoluzione digitale Industria 5.0 e il conseguente sviluppo tecnologico e dalla rivoluzione green. «L’adozione di politiche orientate all’economia circolare, la conversione green e l’integrazione degli aspetti Esg rappresentano infatti un passo fondamentale verso un modello di sviluppo sostenibile – si legge in una nota di Confindustria Macerata – . Le aziende che abbracciano queste pratiche non solo rispondono alle esigenze attuali, ma costruiscono un futuro più resiliente, equo ed eco-compatibile.

Le imprese coinvolte hanno ribadito il loro ruolo di attori sociali, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con i giovani. Il presidente Ceci ha evidenziato inoltre l’enorme gap di competenze e figure professionali tecnico-scientifiche che affligge il Paese, sottolineando l’urgenza di colmare questa lacuna. Il tema centrale di questa edizione del Pmi Day è la libertà. Un valore fondante che assume un ruolo cruciale in un periodo di grande instabilità e conflitto. Il concetto di libertà è correlato anche al senso di responsabilità ed al rispetto verso gli altri e il bene comune, la scuola è un presidio fondamentale per coltivare questi valori, fornisce ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze necessarie per un percorso di successo e soddisfazione. La libertà, in questo contesto, non è solo un’ idea astratta ma intesa come la possibilità per i giovani di scegliere e costruire il proprio futuro, un motore propulsore del presente e del futuro socialmente sostenibile, fondamentale per la cultura d’impresa. Il Pmi Day si conferma essere un’opportunità straordinaria di dialogo tra generazioni essenziale per affrontare con successo le sfide del futuro».