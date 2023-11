Cesare Bocci affiancato dall’Orchestra Saverio Mercadante apre sabato 25 novembre, con “Lucio Battisti. Emozioni!”, la stagione del teatro Velluti di Corridonia proposta da Comune e Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche.

«Quello di Bocci è un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani – si legge in una nota – . L’apporto che Battisti ha saputo dare alla canzone italiana in anni in cui il nostro Paese si riscopriva e affrontava periodi alquanto delicati è stato davvero eccezionale. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop/rock italiano: da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, arrivando a vendere oltre 25 milioni di dischi. Grazie ai testi scritti da Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti esauriti o difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana; ha saputo esplorare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura. Cesare Bocci ci racconta questa storia affiancato dalle raffinate citazioni musicali dell’Orchestra Saverio Mercadante».

I biglietti per i singoli spettacoli – posto unico numerato 20 con riduzione a 15 euro – si possono acquistare in tutti i punti vendita Amat/Vivaticket, su vivaticket.com e a teatro il giorno di spettacolo dalle 18. Informazioni: teatro Velluti (tel. 376/1636640), Comune di Corridonia, assessorato alla Cultura (tel. 0733/439901) e Amat (tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.