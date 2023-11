Incidente in via Bramante, una donna in ospedale. E’ successo stamattina a Macerata, lungo la salita che da Piediripa sale verso il centro. Una donna alla guida di una Volkswagen Polo ha perso il controllo, probabilmente per evitare un animale che stava attraversando la carreggiata, ed è finita contro un’altra vettura. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, polizia locale e polizia. La donna è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Rallentamenti fino allo sgombero della carreggiata.