Il rimorchio di un tir con un carico di polli si ribalta in A14, lunghe code in direzione sud. Erano circa le 8 di questa mattina quando un autotreno che viaggiava in direzione sud ha visto il suo rimorchio ribaltarsi. All’interno un carico di polli. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Civitanova e Porto Sant’Elpidio, in territorio comunale elpidiense. A seguito dell’incidente diversi esemplari di polli sono morti e rimasti sull’asfalto. La gabbia, in altre parole, ha retto all’urto con l’asfalto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Fermo e i colleghi di Civitanova. Con loro, ovviamente, una pattuglia della Polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio, il personale di Autostrade e una gru per cercare di rimettere in piedi il rimorchio. Una volta ultimata l’operazione di riallineamento del rimorchio, il carico di pollame verrà trasbordato su un altro mezzo dell’azienda, in arrivo. Al momento la circolazione stradale, seppur con lunghe code e rallentamenti, procede su due delle tre corsie.

Il successivo trasbordo del carico verrà effettuato in una piazzola vicina al punto dell’incidente, nel quale, fortunatamente, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Durante le operazioni di trasbordo non si esclude che, per motivi di sicurezza, l’autostrada possa essere temporaneamente chiusa.