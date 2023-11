Dopo ”le pioniere della storia dell’arte”, una storia di conquiste ed emancipazione raccontata da Patrizia Dragoni, sarà Francesca Coltrinari a fare il focus su una delle più grandi studiose che hanno inciso significativamente e curvato al femminile la Storia dell’Arte. Si tratta di Anna Banti, alias Lucia Lopresti, nata a Firenze nel 1895, una donna di forte temperamento che non si acqueta all’ombra del marito, Roberto Longhi, pietra miliare della storia dell’arte mondiale con il quale dal 1950 dirige la rivista fiorentina Paragone. Anna infatti oltre che dedicarsi agli studi sulle arti figurative, scrive anche racconti e romanzi (Itinerario di Paolina, Roma 1937; Il coraggio delle donne, Firenze 1940; Sette lune, Milano 1942; Le monache cantano, Roma 1942; Artemisia, Firenze 1948; Le donne muoiono, Milano 1952; Il bastardo, ivi 1953; Allarme sul lago, ivi 1956; La monaca di Sciangai, ivi 1957; Corte Savella, ivi 1960), affermandosi dunque come una intellettuale dal profilo personalissimo. Ma è sul suo sguardo critico, unico e penetrante nel rivelare i segreti del linguaggio figurativo, in particolare nell’opera di Lorenzo Lotto, che farà il punto la conferenza di Francesca Coltrinari. Si svolgerà mercoledì 22 novembre alle 17 nella sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi–Borgetti a Macerata. L’iniziativa rientra negli Incontri sull’arte e dintorni promossa dall’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi.

Francesca Coltrinari è professoressa associata di Storia dell’arte moderna all’Università di Macerata e specialista di storia dell’arte nell’area adriatica in età moderna. Fra le sue pubblicazioni rientrano articoli, saggi e volumi su Loreto fra Rinascimento e Controriforma, Carlo e Vittore Crivelli, Lorenzo Lotto, la Galleria dell’Eneide di palazzo Buonaccorsi, l’intaglio ligneo del Rinascimento.

Nel 2022 ha curato la mostra Carlo Crivelli. Nuovi studi e interpretazioni. A Lorenzo Lotto ha dedicato diversi saggi e dedicato varie iniziative, fra cui le mostre Crivelli, Lotto, Guercino. Immagini della predicazione fra Quattrocento e Settecento (Loreto 2017), curata con Giuseppe Capriotti e Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche (Macerata 2018), curata da Enrico Maria Dal Pozzolo e il convegno di studi Lorenzo Lotto: contesti, significati e conservazione (Loreto, 2019).