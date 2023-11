Mostra Inaugurata ieri la mostra personale di Riccardo Garbuglia al Cag di Corridonia “ex mercato coperto”, alla presenza del presidente dell’Ordine degli architetti di Macerata Vittorio Lanciani e dell’assessore alla Cultura del comune di Corridonia Massimo Cesca.

L’esposizione è stata prevista come parte integrante del programma predisposto dall’Ordine provinciale degli architetti di Macerata nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni dall’istituzione della figura dell’architetto in Italia e dei 40 anni della fondazione dell’ordine provinciale.

I tanti professionisti presenti e il numeroso pubblico intervenuto nel corso della giornata sono rimasti incantanti dalle opere esposte, tutte di grande impatto rievocativo ed emozionale, ispirate dai vari brani dell’Infinito di Leopardi. La mattinata è iniziata con una visita degli architetti alla mostra De Minicis a Petriolo e a seguire la vista guidata alla mostra di Silvio Craia a Corridonia.

«Come amministrazione siamo orgogliosi di aver collaborato con l’Ordine degli architetti di Macerata per l’organizzazione di questo prestigioso evento che ha portato in città tanti affermati professionisti – dice l’assessore Cesca – e di aver permesso a tante persone di ammirare le opere di un grande artista come l’architetto Riccardo Garbuglia. Un ringraziamento particolare agli operai e dipendenti comunali per la preziosa collaborazione e all’architetto Bruno Illuminati per l’instancabile dedizione nell’organizzare una giornata molto intesa ma incredibilmente interessante».

La mostra sarà visitabile dal 18 al 23 novembre dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 o su appuntamento al numero 338.5086246