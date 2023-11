Crisi nera per la Sangiustese, battuta dall’Atletico Azzurra Colli fanalino di coda a Villa San Filippo. I rossoblu hanno vinto una sola partita, la prima in campionato, poi un digiuno lungo dieci turni: trema la panchina di Bolzan. Cade dopo sei risultati utili consecutivi il Chiesanuova, lo scontro d’alta classifica giocato al La Croce va ai padroni di casa del Montegranaro che sorpassano gli uomini di Mobili e si posizionano ad una lunghezza dalla Civitanovese capolista. Di seguito cronaca e tabellini dei due incontri.

SANGIUSTESE – ATLETICO AZZURRA COLLI 0-1 – Al Comunale passa l’Atletico Azzurra Colli grazie al gol dell’ex Zira nel primo tempo. La Sangiustese VP prova a fare la partita e trovare una reazione, ma l’azione più bella per i rossoblù firmata Palmieri, che avrebbe potuto incanalare diversamente la gara già al quarto d’ora, si infrange sul palo. Mister Amadio desideroso di riscatto dopo la sconfitta con il Montegiorgio getta subito nella mischia il nuovo arrivo Petrucci. Out L’infortunato Filiaggi. Mister Bolzan risponde con Tulli- Minella – Palmieri in avanti, con Sfasciabasti e Trillini a comporre il centrocampo insieme a capitan Omiccioli. Rientrato Lattanzi, ancora indisponibile Del Brutto. Gli ascolani partono bene all’avvio facendosi vedere spesso pericolosamente dalle parti di Shiba: dopo il legno di Petrucci al pronti via, sono Rossi e Filippponi a tentare di far male. Passato lo spavento, i padroni di casa si scuotono, impattando subito il conto dei legni con Palmieri, ben imbeccato da Salvatelli. Ancora il difensore locale a mettere un pallone invitante al centro dell’area e a causare costantemente apprensione sulla sua corsia, prima di uscire per infortunio alla mezz’ora. Al suo posto Tombolini. Al 39esimo la rete di Zira sotto misura che decide l’incontro, mentre sul fronte opposto Aliffi chiudeva bene tutte le iniziative degli avanti di casa. Nella ripresa i rossoblu provavano a giocarsi tutte le carte per riequilibrare l’incontro con Bolzan che inserisce Ouedraogo e Monachesi per vivacizzare la manovra offensiva, mentre nel finale Proesmans rileva Sopranzetti e Orlietti prende il posto di Omiccioli malconcio. Ad esultare al triplice fischio erano gli ascolani. Prossimo appuntamento per i rossoblu domenica in trasferta nella tana dell’Urbania.

MONTEGRANARO – CHIESANUOVA 1-0 – Il Montegranaro ferma la corsa del Chiesanuova, dopo sei risultati utili consecutivi la squadra allenata da Roberto Mobili deve ammainare bandiera al campo sportivo “La Croce” di Montegranaro. Decide l’incontro una rete di Tonuzi all’85’, l’attaccante di origini albanesi era andato a segno anche mercoledì scorso in coppa Italia all’Helvia Recina contro la Maceratese. I tre punti consentono alla squadra fermana di salire in seconda posizione di classifica, in attesa della partita di recupero fra il Castelfidardo e l’Urbino.Al comunale “La Croce” di Montegranaro si affrontano le squadre rivelazione del campionato. Meglio la formazione ospite nel primo tempo, i gialloblu si fanno preferire nella ripresa. La gara si decide nelle battute finali quando il risultato di parità probabilmente sarebbe stato quello più giusto viste le occasioni da gol create dai biancorossi. L’estremo difensore argentino Taborda nel primo tempo salva il risultato prima su Bonifazi poi su Mongello, infine Sbarbati non centra la porta a portiere battuto. Ottimo primo tempo del Chiesanuova privo di Defendi; tra i locali è assente Cicconetti. In apertura di ripresa il Montegranaro reclama un fallo da rigore ma l’arbitro non ritorna sulla propria decisione e lascia proseguire. La svolta del match all’84’ quando Mongiello ha la palla buona per sbloccare il risultato su una leggerezza della retroguardia locale ma non è fortunato, sul capovolgimento di fronte il Montegranaro passa. Tonuzi supera il suo diretto avversario e con un gran tiro a girare indovina l’angolino alla sinistra dell’incolpevole Fatone. Sulle ali dell’entusiasmo i locali creano con Jallow una grande occasione, Fatone sfodera una grande parata. Nonostante la sconfitta i ragazzi del presidente Bonvecchi escono dal campo tra gli applausi.

Il tabellino di Sangiustese – Atletico Azzurra Colli:

SANGIUSTESE VP (4-3-2-1): Shiba; Marini, Sopranzetti (36’ st Proesmans), Pigini, Salvatelli (27’ pt Tombolini); Sfasciabasti, Omiccioli (45’ st Orlietti), Trillini (15’ st Monachesi); Palmieri (32’ st Ouedraogo), Tulli; Minella. A disposizione: Cingolani, Calcabrini, Lattanzi, Del Gobbo. All. Dario Bolzan.

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-2-3-1): Scartozzi; Fazzini, Filipponi (21’ st Sosi), Aliffi, Vallorani; Rossi, Gabrielli; Petrucci, Gesuè (41’ st Albanesi), Del Marro (26’ st Cancrini); Zira (36’ st Russo). A disposizione: Castelletti, Spadoni, Acciarri, Giovannini, Petrini. All. Peppino Amadio.

TERNA ARBITRALE: Bruno Rossomando della sezione di Salerno (Andrea Pizzuti di Macerata e Sara Silenzi di San Benedetto)

RETE: 36’ pt Zira

NOTE: ospiti in divisa rosso-azzurra con pantaloncini e calzettoni azzurri, portiere nero; locali in divisa bianca, pantaloncini e calzettoni bianchi, portiere grigio; corner 3-6; ammoniti Petrucci, Gesuè, Scartozzi, Cancrini, Omiccioli, Aliffi e Salvatelli; recupero 2’ pt, 5’ st.

Il tabellino di Montegranaro – Chiesanuova:

MONTEGRANARO: Taborda, Di Biagio (1’ st Foresi), Ruggeri, Kukic, Tissone (1’ st Tonuzi), Pagliarini, Perpepaj (35’ st Rozzi), Capponi, Radojcic (31’ st Jallow), Morales, Giuggioloni (13’ st Merzoug). A disp. Mallozzi, Tinazzi, Zaffagnini, Corrado. All. Marinelli

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (25’ st Corvaro), Iommi, Badiali, Canavessio, Monteneri, Bonifazi (11’ st Crescenzi), Morettini (30’ st Rapaccini), Sbarbati (23’ st Trabelsi), Mongiello, Pasqui (11’ st Carnevali Filippo). A disp. Carnevali Gioele, Giaconi, Dutto, Tanoni. All. Mobili

TERNA ARBITRALE: Luca Pasqualini di Macerata (assistenti Dervishi di San Benedetto del Tronto e Frapiccini di Macerata)

RETE: 40’s.t. Tonuzi

NOTE: ammoniti Giuggioloni, Capponi, Perpepaj, Badiali, Crescenzi.