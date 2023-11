Un rimpatriata per i 40 anni di Porto Recanati. La classe 1983 della città costiera si è ritrovata ieri sera alla pizzeria Mama per una serata di festa. Una quarantina i partecipanti dopo il passaparola sui social. Risate, ricordi, la musica di Nick Drum dj e l’immancabile foto ricordo con la torta per immortalare l’importante traguardo.