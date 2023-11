Un match di cartello del campionato di Eccellenza come quello tra il Gsd Castelfidardo Calcio e la capolista Civitanovese, tiene a battesimo domenica alle 14.30 il nuovo campo in erba artificiale del “Galileo Mancini”. E’ stato infatti completato l’intervento finanziato nell’ambito del bando “rigenerazione urbana”, dotando le società sportive e la città di un impianto all’avanguardia di dimensioni 105 x 65 metri idoneo per varie categorie di gioco.

«Un campo di ultima generazione, bio-degradabile, alla stregua di quelli delle più blasonate categorie superiori. Un progetto che si accompagna anche al parziale rinnovo dei locali, alla collocazione dei nuovi seggiolini in tribuna e alle fondazioni dell’impianto di illuminazione i cui lavori sulle torri faro verranno finanziati il prossimo anno per permettere allenamenti e partite anche in notturna», spiega in una nota il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani.

Le caratteristiche del manto, soffice e bello esteticamente, sono una novità assoluta per qualità dell’erba e dell’intaso vegetale composto tra l’altro da fibra di cocco e granoturco. Elevata la capacità di assorbimento grazie al drenaggio verticale che fa defluire l’acqua sotto il terreno evitando il rischio di sospensioni o rinvii a causa della pioggia; rapido ed efficace il sistema di irrigazione naturale con otto irrigatori dinamici a scomparsa che in 12 minuti possono irrorare il terreno, rendendo dunque possibile l’esecuzione di tale operazione anche durante l’intervallo delle partite. Il lavoro è stato effettuato a regola d’arte dalla Limonta spa e dalla PSP di Potenza Picena.

Il Castelfidardo attende, quindi, la visita della capolista Civitanovese. Una sfida dal sapore particolare, con i ragazzi di mister Marco Giuliodori mossi dalla voglia di fare bene nel loro ritorno a casa. «Sarà un match difficile – afferma in un comunicato Alessio Cannoni – perché avremo di fronte la prima della classe. Sarà un match tosto e bello da giocare, soprattutto considerando che avremo dalla nostra il fattore campo con il ritorno al “Mancini”. Mi trovo molto bene in questo gruppo e continuando a lavorare come facciamo arriveranno anche le vittorie che ci sono mancate nell’ultimo periodo». Appuntamento domenica 19 novembre alle ore 14.30 al “Mancini” di Castelfidardo. Dirige l’incontro il signor Riccardo Latuga di Pesaro.