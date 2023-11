Sfida al calcio balilla per il titolo nazionale con un evento che si svolgerà dal 30 novembre al 3 dicembre al Lanciano Forum di Castelraimondo. I campioni del biliardino si sfideranno per il tricolore. Agli assoluti d’Italia, di classe e di categoria, prenderanno parte oltre 200 giocatori nelle categorie Pro, semi Pro e Amatori ma anche Femminile, Veterani, Under 19, Misto ed Exclusive. La quattro giorni è promossa dalla Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali, in collaborazione con la Licb, la Lega italiana calcio balilla, e la Itsf, la International table soccer federation, e con il patrocinio del comune di Castelraimondo, del comitato Marche del Coni e della Regione.

Il programma ufficiale prevede, per il 30 novembre, alle 19,30, torneo riservato alle istituzioni locali e ai partner dell’evento, oltre che alla cittadinanza. Si giocherà su un maxi tavolo di calcio balilla da 11 contro 11.

Venerdì 1 dicembre, in mattinata, apertura per attività promozionale e scolastica curata da Figest e Licb e destinata agli studenti degli istituti comprensivi del territorio. Nel pomeriggio prove per i team iscritti e, dalle 20,30, torneo doppio misto/exclusive a ganci Itsf con premiazioni finali.

Il 2 dicembre cerimonia ufficiale di apertura del Campionato italiano a partire dalle 9,30. A seguire sarà dato il via alle gare: ore 10 doppio misto uomo donna e gara exclusive, alle 10,30 doppio amatori e semi pro. Nel pomeriggio doppio pro, doppio femminile e veterani. Dalle ore 15,30 doppio under 19. Alle ore 19 sono previste le finali doppio misto, la finale exclusive e le finali under 19. Dalle ore 21,30 via alle finali pro, semi pro, amatori, femminile e veterani. Il 3 dicembre, alle 10, inizio del Campionato italiano singolo di tutte le classi e categorie. Alle 10,30 inizio del doppio consolation. Dal pomeriggio, a partire dalle 15, finali singolo di tutte le classi e categorie e, dalle 19, premiazioni finali.