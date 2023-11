Sono tre le pasticcerie nel Maceratese ad essere insignite del riconoscimento da parte del Gambero Rosso nella sua guida 2024. A svettare, tra le 23 segnalate nelle Marche, è quella di Roberto Cantolacqua, che si aggiudica ben due torte su tre nel rating sull’eccellenza dolciaria italiana bissando il risultato dello scorso anno. Il maestro dolciario tolentinate, che si divide tra la sede “originaria” e il punto vendita di Civitanova nella centralissima via Duca degli Abruzzi, ha ottenuto un punteggio totale di 88, il massimo tra le marchigiane a pari merito con la pasticceria Picchio di Loreto e la Lombardi di Osimo.

«Le splendide vetrine sono il perfetto biglietto da visita per l’elegante locale del pasticcere Roberto Cantolacqua – è il giudizio della giuria del Gambero Rosso – rispecchiano il suo stile, una pasticceria di grande raffinatezza dove trovano il giusto spazio classici e creazioni moderne. Di grande maestria i lievitati, dal panettone (pure estivo e autunnale, tutto l’anno c’è il Panbrillo) a quelli da colazione: maritozzi, veneziane, croissant (ottimi allo zabaione), pain au chocolat. Mignon e monoporzioni sono ben fatti. Ne sono esempi la tartelletta con caramello, mousse di ricotta e pere e composta di pere e vaniglia, la delicata bavarese al pistacchio, i tranci di millefoglie. Ampia schiera di biscotteria, salati, cioccolateria, torte da forno e fresche (impeccabile il profiterole). Bellissime le torte decorate al cornetto e le uova di Pasqua».

Una torta su tre se l’aggiudicano invece sia Gazzani, istituzione civitanovese, e la montecosarese Fortuna. «Materie prime di qualità e nessun semilavorato, ma solo tempo e manualità per assicurare dal 1945 una pasticceria golosa e genuina – sottolinea il Gambero Rosso assegnandogli 77 punti – la storia di Gazzani inizia come forno, ancora oggi un vanto di questa insegna multifunzione valida anche per uno spuntino o l’aperitivo. Immancabili al mattino i maritozzi marchigiani e i plumcake, accanto a bomboloni, ciambelle, girelle e cornetti. Nei lunghi banchi è ospitata una ricca proposta, che spazia dai grandi classici (bignè, pesche all’Alchermes, diplomatici, babà, mignon) a torte da forno e un’ampia gamma di pasticceria secca (da provare le sfoglie glassate). Tra le specialità, la Sacher e le creazioni (stagionali) a base di frutta, come l’estivo semifreddo yogurt e fragole, le tartellette, la torta al limone o la sontuosa alle fragole, lamponi e crema. Buono il profiterole. Rinomati il servizio catering e le torte da cerimonia. Durante le feste, grandi lievitati e uova decorate a mano».

«È un vero invito all’assaggio e un’autentica tentazione l’esposizione di dolci della pasticceria – così invece sulla pasticceria di Montecosaro, che raccoglie 78 punti – è tutto di buona fattura, ma il campo in cui l’insegna si esprime al meglio è quello dei lievitati da colazione, che mostrano impasti soffici e aromatici e una cottura ideale. Il resto della proposta unisce il rispetto della tradizione alla volontà di innovare; i grandi classici (ad esempio millefoglie, Saint Honoré, Charlotte con panna e frutta) sono una garanzia, ma sono interessanti pure creazioni come la mousse di yogurt ai frutti rossi e le monoporzioni con crema di cioccolato e nocciole. Valida la biscotteria e le crostate, che godono di una pasta frolla eseguita come si deve, fragrante e friabile. Completa l’offerta la produzione stagionale, cioccolato e praline nei mesi freddi, il gelato in estate (su ordinazione anche golose torte gelato). Bene la caffetteria e gli aperitivi».

(Ma. Pa.)