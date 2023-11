Cinque mostre al Magma

Si intitola “Batti il secondo 5” come il numero delle mostre che gli studenti dell’Isia di Urbino presenteranno all’interno dello spazio del Museo della grafica e del manifesto di Civitanova da domani. L’inaugurazione e presentazione dei progetti è prevista alle 17.

Le opere portano le firme di Amos Priore, Gabriele Colia, Obi Fidler, Ilaria Sparano, Tommaso Grasso, Christian Stifani, Martina Lepore, Sara Massi, Giulia Aloisio, Giulia Folignoli, Michela Manenti e gli elaborati in mostra sono stati realizzati dagli studenti del biennio specialistico in comunicazione e design per l’editoria dell’Isia di Urbino durante il corso di progettazione grafica dell’immagine tenuto da Mauro Bubbico, collaboratore di lunga data del Magma e prima ancora di Carta canta.

In collaborazione con l’istituzione museale, gli studenti hanno raccontato e valorizzato i diversi fondi del museo del manifesto dando loro una cornice interpretativa e una nuova contemporaneità. Quattro i temi affrontati: “All things lead to another”, “Niente è più vero del falso”, “Venghino signori venghino” e “Xfortyseven”. La mostra sarà visitabile fino al 10 dicembre.