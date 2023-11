E’ morto ieri mattina, all’istituto Santo Stefano di Porto Potenza dove era ricoverato da qualche tempo, Pietro Polverini, 30 anni, originario di Fiastra. Sembrava aver superato a pieno da una delicata operazione subita lo scorso anno, ma nelle ultime settimane le sue condizioni sono precipitate finché per lui non c’è stato più nulla da fare.

Un ragazzo dalla spiccata sensibilità e di grande cultura. Dopo la laurea magistrale in Filosofia e un periodo come docente alle scuole medie del suo paese, era rimasto all’Università di Macerata con il ruolo di senior tutor (figura che aiuta gli studenti nell’orientamento all’interno del loro corso di studi), ma la sua grande passione era certamente la poesia. Oltre all’attività critica, testimoniata da articoli e conferenze di vario genere, scriveva anche suoi versi, pubblicati anche dal quotidiano La Repubblica. All’attivo aveva anche un libro, “Indice sommario di sbiadimento”, raccolta di componimenti uscita nel 2022 per la casa editrice Pequod di Ancona.

«Di Pietro dovrei ricordare quella sua sensibilità uscita da un altro tempo, dominata dal presentimento di ciò che misteriosamente poi è accaduto e che non era solo un limite, erano le tenebre dentro cui vegliare quelle parole così dense ed eleganti che ha fatto appena in tempo a donarci in forma di poesie – lo ricorda con un toccante post su Facebook Sergio Labate, docente di Filosofia teoretica Unimc – ma non è solo questo che mi commuove. Mi commuove pensarlo mentre giocando a tennis si ostinava a giocare il dritto in back solo perché il suo modello tennistico era l’improbabile stile di Marion Bartoli, oppure quando ostentava il suo tifo per il Sassuolo. Una vita pesante che improvvisamente diventava leggera come quella dei bambini e si scioglieva in un sorriso».

Pietro lascia i genitori Emilio e Maria Grazia, il fratello Martino e la nonna Angela. Il funerale si svolgerà domani alle 10.30 nella basilica di San Nicola di Tolentino, partendo dalla casa funeraria Rossetti in via La Malfa. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Camporotondo di Fiastrone.

