Un 21enne, dipendente di una ditta che si occupa di carotaggi, cade in una delle buche derivate dalla perforazione del terreno, profonda una ventina di metri: è stato trasportato in gravi condizioni a Torrette.

E’ successo all’interno di un cantiere della Quadrilatero per la Pedemontana, a Castelraimondo, zona Torre del Parco, poco prima delle 8. Immediati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno recuperato il giovane per poi affidarlo agli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso sul posto, hanno allertato l’eliambulanza e predisposto il trasferimento del ragazzo in codice rosso all’ospedale di Ancona.

Il 21enne ha riportato un trauma cranico, diverse fratture, e un pneumotorace. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Asur, il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per i rilievi del caso ed accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.