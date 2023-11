Nove volte trovato alla guida senza patente (cel’ha revocata) in due anni. Si tratta di un 40enne pugliese che vive in provincia di Ancona e quando viene fermato per un controllo dalle forze dell’ordine la cosa diventa ripetitiva. Perchè è sempre la stessa storia: guida, ma ha la patente revocata. Nel corso di questi due anni è stato trovato alla guida anche di auto di grossa cilindrata, intestate ad altre persone. Le varie forze dell’ordine che lo hanno fermato durante alcuni dei posti di blocco effettuati tra Ancona e Falconara, sanzionandolo ogni singola volta. Nonostante ciò, l’uomo aveva continuato nel suo comportamento. Questa volta però, i carabinieri della Stazione di Collemarino che lo hanno sorpreso per la nona volta alla guida, lo hanno portato in caserma dove, oltre a essere sanzionato, il 40enne è stato anche denunciato per la reiterazione del reato.