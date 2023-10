Arrestato per spaccio dopo che gli vennero trovati a casa, a Porto Recanati, quattro etti di cocaina e nandrolone, patteggia 2 anni, 10 mesi e 20mila euro di multa il 41enne Riccardo Zagaglia. L’uomo, bodybuilder, era sotto accusa davanti al gup Daniela Bellesi del tribunale di Macerata.

I carabinieri avevano svolto un controllo nella sua casa a Porto Recanati e avevano trovato cocaina (410 grammi circa), una fiala di Nandrolone, e degli anabolizzanti (erano state trovate circa una 30ina di fiale, e una 90ina di compresse). Oggi ha patteggiato solo per la droga e il nandrolone mentre per gli anabolizzanti ci sarà un processo a parte. In quello è accusato di commercio di farmaci senza autorizzazione, ricettazione, e commercio di farmaci dopanti per alterare le prestazioni sportive. L’uomo, difeso dall’avvocato Simone Santoro, era stato arrestato lo scorso giugno.

(Gian. Gin.)