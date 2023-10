Tornano gli “Open days” alla Macsenior Srl che accoglierà clienti e visitatori dal 6 all’8 ottobre negli stabilimenti in zona Brancadoro a Casette d’Ete. L’edizione 2023 sarà dedicata come sempre alla dimostrazione di sistemi tecnologici e innovativi per il design, il taglio, il montaggio e il finissaggio della calzatura e della pelletteria e suolifici.

«Nell’ambito marchigiano e del centro Italia non vengono più organizzate fiere del settore, perciò anche quest’anno, dopo il successo nel 2021, riapriamo le porte per gli Open days per dare la possibilità di scoprire le novità tecnologiche – afferma il titolare Giampaolo Lattanzi -. È un evento unico e imperdibile sia per i nostri clienti che per tutti i professionisti del settore che vorranno partecipare. Abbiamo delle novità infatti da presentare sia per quanto riguarda i macchinari per calzaturiero e pelletteria, sicuramente utili per facilitare alcune operazioni, ma anche per suolifici. Sono le evoluzioni che servono per essere efficienti e competitivi. È un momento delicato per il settore, vari mercati sono molto limitati a causa della guerra in Ucraina e c’è ancora l’incognita Covid che potrebbe causare qualche disagio. I clienti sono comunque propensi a guardare al futuro, alle innovazioni tecnologiche e all’evoluzione dei mercati».

Agli Open Days di Macsenior verranno effettuate dimostrazioni di software Cad-Cam per calzature e pelletterie, macchinari per il taglio automatico di pelle e sintetico, macchinari per l’incollaggio automatizzato sia per il settore calzaturiero che per pelletteria e suolifici, macchinari per il montaggio della punta, della boetta e le successive operazioni di sgrossatura , cardatura e incollaggio, tutto automatizzato, controllo qualità e tutto quello che concerne le attrezzature in generale per il finissaggio delle calzature e pelletteria.

La Macsenior, fondata da Walter Lattanzi, è specializzata nella vendita e assistenza di macchinari tecnologici e accessori per i vari processi produttivi di calzaturifici, pelletterie e suolifici. L’azienda realizza progetti personalizzati per garantire la massima efficienza della produzione secondo le esigenze del cliente, seguendolo nelle varie fasi del flusso produttivo: progettazione, modelleria, taglio, preparazione, orlatura, montaggio, finissaggio e logistica.

«Il nostro lavoro si basa su un’esperienza di oltre sessant’anni – conclude Lattanzi -, collaboriamo con una vasta e prestigiosa clientela nazionale ed internazionale che in tutti questi decenni si è affidata a noi per migliorare la produzione e crescere nel tempo. Per noi di Macsenior è una grande soddisfazione che ci spinge a fare sempre di più».

Gli Open Days si svolgeranno nella sede di Macsenior srl in zona Brancadoro a Casette d’Ete, Sant’Elpidio a Mare. Per informazioni si può contattare il numero 0734 861275 o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] Visitate il sito ufficiale.

